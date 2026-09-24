Tonka Tomicic rompe el silencio por pago de $40 millones a Luis Hermosilla: “No soy la responsable”

En conversación exclusiva con Plan Perfecto, la animadora explicó las transferencias por $40 millones realizadas al abogado. “Era uno de los mejores abogados de Chile y no creo ser yo la única clienta”, afirmó.

Tonka Tomicic rompió el silencio luego de que su nombre volviera a aparecer vinculado a Luis Hermosilla, esta vez a raíz de un informe del Servicio de Impuestos Internos (SII) que detectó transferencias por $40 millones realizadas por la animadora al abogado.

En conversación exclusiva con Plan Perfecto, Tomicic explicó que el dinero correspondía a los honorarios que pagó a Hermosilla cuando este ejercía como su abogado, en medio de las repercusiones del denominado caso Relojes.

“Yo contraté a Luis y por sus servicios le pagué, pero al que le corresponde entregar una factura o boleta es a él” , aseguró la conductora, descartando que exista alguna irregularidad atribuible a ella.

Tonka Tomicic y pagos a Luis Hermosilla

Consultada sobre si sabía que Hermosilla no había emitido el respectivo documento tributario, Tonka señaló que el servicio nunca llegó a completarse y que tampoco terminó de pagar los honorarios acordados.

“Yo todavía no terminaba de pagar los servicios y se supone que al final me debería haber entregado (la boleta o factura). Pero como nunca terminé de pagarlo y después pasó lo que pasó, no se cerró un ciclo”, explicó.

La animadora recalcó que Hermosilla era directamente su abogado. “ En ese momento, Luis Hermosilla era mi abogado, uno de los mejores abogados de Chile. Y no creo ser yo la única clienta. Me imagino que hay gente súper importante que también debe haber sido cliente de él”, agregó.





Descarta vínculo con asesorías a su empresa

Tomicic también descartó que estos $40 millones tengan relación con los pagos que realizó anteriormente a Leonarda Villalobos por asesorías tributarias vinculadas a su sociedad Diamond SpA, antecedentes que ya habían surgido durante la investigación del caso Audios.

“Si tú lees la nota, es que yo hacía transferencias por un pago por servicio”, sostuvo, diferenciando ambas situaciones.

Finalmente, Tonka aseguró que el Ministerio Público no la ha vuelto a contactar para declarar por estos nuevos antecedentes. “No, no, no, para nada. Y no soy yo la responsable. Yo creo que habría que ir a tocarle el timbre a él”, sentenció.

Según consignó BioBioChile, Tomicic figuraría en la lista de citados a declarar en el marco del Caso Factop, investigación que involucra una serie de delitos económicos y de corrupción.

Además de la comunicadora, también aparecen figuras como el exministro del Interior, Andrés Chadwick; el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, y el lobista Darío Calderón.

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