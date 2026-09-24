Adolescente desaparecida conmociona a Ovalle: Familia revela nueva pista tras 20 días de búsqueda

Sofía Ocayo Acuña, estudiante de 17 años, está desaparecida desde el 4 de septiembre, tras acompañar a su tutora legal a una consulta médica. Desde entonces, familiares han recibido distintas informaciones sobre su presunto paradero.

Una intensa búsqueda se mantiene para encontrar a Sofía Ocayo Acuña, adolescente de 17 años desaparecida desde el pasado 4 de septiembre en Ovalle, en la región de Coquimbo.

La joven fue vista por última vez en las inmediaciones del centro médico Imatec, en calle Socos. Había llegado hasta el lugar junto a su tutora legal, María Rojas, y otra menor.

Sofía permaneció en el exterior mientras ambas ingresaban al recinto. Sin embargo, cuando salieron, la adolescente ya no se encontraba en el lugar y desde entonces se desconoce su paradero.





Habla papá de adolescente desaparecida en Ovalle

La denuncia por presunta desgracia fue presentada el 9 de septiembre en la Tenencia de Carabineros de Río Hurtado. Durante estas semanas, su familia ha recibido diferentes datos sobre posibles avistamientos, aunque ninguno ha permitido encontrarla.

Su padre, Yerko Ocayo, viajó desde Calama hasta la región de Coquimbo para participar personalmente en la búsqueda. Según contó a Diario La Región, lleva varios días recorriendo diferentes puntos.

“Yo llevo siete días aquí buscando en La Serena, Coquimbo y Ovalle. Recorrí la Recova y toda la Pampilla, hasta le pedí ayuda al alcalde Manouchehri para encontrar a mi hija”, relató.

Entre los últimos antecedentes recibidos aparece una pista que apunta a Los Vilos, donde supuestamente Sofía tendría un pololo . Su padre recalcó que todavía no ha podido confirmar esa información. “Yo quiero ir a Los Vilos, pero los recursos se me están acabando”, señaló.





Anteriormente, su tutora había informado sobre posibles avistamientos en Coquimbo, Puerto Montt y la Región de Los Ríos. Además, aseguró que una de las últimas publicaciones de Sofía en redes sociales habría sido “camino a Puerto Montt”, dato que tampoco ha podido ser confirmado.

Sofía mide aproximadamente 1,57 metros, es de contextura media, piel clara, tiene cabello negro y liso y ojos verdes. Además, utiliza piercings en el rostro y las orejas. Al momento de desaparecer vestía principalmente de negro.

“Lo único que quiero es abrazarla, tomarla, decirle qué le pasó, por qué tomó esa decisión, por qué se fue”, expresó su padre.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden entregarla a Carabineros o la PDI, o comunicarse a los teléfonos difundidos por la familia: