VIDEO | Delegaciones se retiraron en masa antes del discurso de Netanyahu en la ONU

Tras la masiva salida, la mayoría de los asientos quedó desocupada. “Si hay otros cobardes morales que aún no han abandonado la sala, por favor, háganlo ahora”, reaccionó el primer ministro de Israel.

Una llamativa imagen marcó este jueves la intervención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Decenas de delegados abandonaron el salón cuando el mandatario se disponía a tomar la palabra, dejando gran parte de los asientos vacíos. La salida estuvo acompañada por abucheos, gritos y también aplausos de quienes permanecieron en el recinto.

El retiro fue coordinado previamente por la Misión Palestina ante la ONU, que había pedido a representantes de los Estados miembros abandonar colectivamente el salón una vez que Netanyahu fuera anunciado.





Tras la salida, la mayoría de los asientos quedó desocupada y el presidente de la Asamblea debió pedir reiteradamente orden en la sala.

Netanyahu reaccionó de inmediato y confrontó a quienes decidieron retirarse. “Si hay otros cobardes morales que aún no han abandonado la sala, por favor, háganlo ahora” , expresó desde el podio.

El discurso de Netanyahu en la ONU

Con gran parte del salón semivacío, Netanyahu continuó su discurso defendiendo las acciones de Israel y destacando el “valor y la determinación” de su país frente a sus adversarios.

“Todos ellos se unieron contra nosotros para borrarnos de la faz de la tierra. Fracasaron”, afirmó al enumerar los distintos frentes en los que Israel ha combatido.

También agradeció públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su respaldo frente a Irán. “Le agradezco por su liderazgo valiente”, señaló Netanyahu, asegurando que las acciones emprendidas conjuntamente no fueron solo para protegerse, sino “para salvar a la civilización”.

Otro de los momentos centrales llegó cuando rechazó las acusaciones de genocidio por la ofensiva israelí en Gaza. “Es la mayor mentira del siglo. Israel no cometió un genocidio, lo que hizo fue impedir un genocidio” , sostuvo ante la Asamblea.

Asimismo, apuntó directamente contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien ha acusado a Netanyahu de crímenes de guerra y genocidio. “Intentó silenciarme. Pues bien, no puede silenciarme. No puede silenciar la verdad”, expresó la autoridad israelí.

🔴 La Asamblea General de la ONU se vacía ante el discurso de Netanyahu: “Si hay otro cobarde que se quiera ir, por favor que se vaya ahora” https://t.co/bRkhZSZhlg pic.twitter.com/u06OAsPBVX — EL PAÍS (@el_pais) September 24, 2026