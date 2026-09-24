“Muy frustrada”: Ignacia Michelson sufrió incómodo momento en Miss Grand 2026 y le pidieron disculpas

La representante de Chile tuvo problemas con su atuendo durante la presentación de la competencia de talentos, pero siguió el show hasta el final. El diseñador entregó sus explicaciones.

Ignacia Michelson continúa su camino como representante de Chile en el Miss Grand International 2026, certamen de belleza que se lleva a cabo en Tailandia.

La modelo ha conseguido destacar en el concurso, pero su paso no ha estado exento de complicaciones como el tropiezo que tuvo en su debut en la pasarela.

Pero los problemas no quedaron ahí para la ex chica reality, ya que sufrió un incómodo momento durante el concurso de talentos del Miss Grand International 2026.





En medio del Miss Grand Talent, Ignacia Michelson quiso mostrar su fase como DJ, por lo que se subió al escenario para mostrar su talento con la tornamesa.

El problema fue que el vestido que eligió para la ocasión le jugó una mala pasada y mientras bailaba, el atuendo se movió de lugar dejando su busto a la vista.

Michelson se dio cuenta de inmediato y continuó con su actuación mientras intentaba sujetar su vestido y fue ella misma quien compartió parte del momento en sus redes sociales.

“Pucha, la verdad me siento muy mal porque no quería que pasara eso, de verdad que quiero mostrar otra cosa. Estoy muy frustrada“, explicó posteriormente en su cuenta de Instagram.

Diseñador ofreció disculpas

Maharani, diseñador tailandés que realizó el vestido, se pronunció tras el episodio y expresó sus disculpas con Ignacia Michelson.

“Quiero ofrecerte mi apoyo; realmente comprendo la situación por la que pasaste. Como diseñador de este atuendo nunca me esperé que esto sucediera. Quisiera pedirte disculpas sinceramente y que sepas que siempre estoy aquí para apoyarte“, comentó en una de las publicaciones del registro que se volvió viral.