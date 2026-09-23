Ignacia Michelson sufrió abrupto tropiezo en Miss Grand 2026: Se repuso y deslumbró en la pasarela

La influencer y exchica reality fue una de las protagonistas de la ceremonia de bienvenida realizada este miércoles, instancia en la que vivió un inesperado momento.

Ignacia Michelson tuvo su primera presentación oficial en el Miss Grand International 2026, certamen que se desarrolla en Tailandia y donde representa a Chile.

La exchica reality fue una de las protagonistas de la ceremonia de bienvenida realizada este miércoles, instancia en la que desfiló por la pasarela y vivió un inesperado momento.

Michelson apareció sobre el escenario luciendo un vestido plateado acompañado de una llamativa capa fucsia. Frente al micrófono se presentó ante el público y, tras decir su nombre, levantó los brazos para lanzar un efusivo “¡Chile!”.

El abrupto tropiezo de Ignacia Michelson

Todo marchaba con normalidad hasta que, al bajar uno de los escalones del escenario, Ignacia Michelson perdió el equilibrio.

La representante chilena abrió rápidamente ambos brazos para afirmarse y logró evitar una caída en plena pasarela.





Pese al abrupto tropiezo, la exGran Hermano se repuso de inmediato y continuó con su presentación sin mayores inconvenientes, completando su recorrido con una sonrisa.

Horas después, reacción a través de su cuenta de Instagram sobre lo ocurrido en la pasarela: “Estoy un poco frustrada porque siento que lo di todo y quería que saliera perfecto. Me tropecé, sí, y obviamente me duele, porque sé que muchas veces se me critica más por mi pasado y por eso quería demostrar aún más”.

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Sin embargo, Michelson también reflexionó sobre cómo enfrentó el momento. “Pero la vida también se trata de esto. De entender que no siempre todo va a salir perfecto, que a veces nos vamos a tropezar incluso cuando hemos trabajado muchísimo”, señaló.

“Un tropiezo no define todo el camino. Lo importante es levantarse, aprender y seguir”, agregó. “Yo vine hasta aquí a darlo todo, y eso voy a seguir haciendo. Con errores, con aciertos, pero siempre con el corazón. Gracias Chile”, concluyó.

El importante reconocimiento a Ignacia Michelson

La jornada terminó con buenas noticias para la representante chilena. Al cierre de la ceremonia, consiguió ingresar al Top 10 de las participantes más votadas en el Grand Day Experience, obteniendo así un importante reconocimiento en el arranque de su participación en Miss Grand International 2026.

De esta manera, la chilena cerró positivamente una primera presentación marcada por el tropiezo, su rápida reacción sobre la pasarela y el respaldo conseguido durante la competencia.

La gran final del Miss Grand International 2026 está programada para el próximo 10 de octubre.