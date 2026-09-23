Muere lactante que sufrió asfixia con una bolsa en residencia de Valparaíso: Su madre fue imputada por parricidio

La familia de la madre presentará una denuncia para esclarecer los hechos, además de una querella contra quienes resulten responsables por el deceso.

Un lactante de cinco meses que días atrás ingresó grave al Hospital Carlos Van Buren murió en horas de la madrugada de este miércoles en el recinto hospitalario de la comuna de Valparaíso.

El deceso ocurrió luego que el bebé ingresara al lugar tras sufrir una asfixia con una bolsa en un hogar para madres adolescentes en la misma ciudad, según informó la Fiscalía Regional de Valparaíso.

La madre, de 15 años, fue detenida por su presunta responsabilidad, y el pasado 17 de septiembre fue formalizada por el delito de parricidio frustrado. Quedó con la medida cautelar de arraigo nacional, y con el fallecimiento el delito pasó a parricidio.





Cristóbal López, abogado de la familia de la madre, presentará una denuncia ante el Ministerio Público para esclarecer los hechos, además de una querella contra quienes resulten responsables, según recogió Emol.

“Existen antecedentes respecto de sus síntomas, de las prestaciones médicas, de las solicitudes de ambulancia, traslado y las condiciones en que se encontraba en el sistema residencial“, expresó.

En esa línea, subrayó que “todos estos antecedentes deben ser reconstruidos y contrastados técnicamente“. “Pretendemos que la Defensoría de la Niñez nos ayude y se haga parte en este proceso para poder esclarecer la verdad y encontrar justicia”, agregó.