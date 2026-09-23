Detienen a inspectores municipales acusados de torturar a hombre en Puente Alto: Lo abandonaron en sitio eriazo

Tres inspectores serán formalizados este jueves por agredir y retener ilegalmente a un motociclista en junio pasada. La Fiscalía solicitará su prisión preventiva.

Carabineros detuvo este miércoles a tres inspectores municipales de Puente Alto acusados del delito de tortura contra un ciudadano colombiano , tras un operativo realizado en la comuna.

La investigación tuvo su origen en un robo con violencia ocurrido el pasado 7 de junio en una estación de servicio Copec ubicada en avenida Concha y Toro con Domingo Tocornal, y al que concurrieron los acusados.

Por aquel entonces, el fiscal de turno instruyó diversas diligencias a la Sección de Investigación Policial (S.I.P.) de la 20ª Comisaría de Puente Alto para esclarecer lo sucedido.

Las pesquisas permitieron posicionar a los inspectores municipales en el procedimiento y remitir de inmediato todos los antecedentes reunidos al Ministerio Público.

La Sección de Delitos Violentos de la Fiscalía de Puente Alto analizó los antecedentes y solicitó al Juzgado de Garantía las órdenes de aprehensión respectivas en contra de los funcionarios públicos.

Las detenciones se concretaron este 23 de septiembre en la Dirección de Seguridad Pública, donde personal de la S.I.P. de Carabineros arrestó a los tres funcionarios.

Víctima fue abandonada en sitio eriazo

Segú detalló la Fiscalía Metropolitana Sur, en el servicentro de Puente Alto redujeron con violencia a un motociclista, a quien acusaban sin pruebas de cometer un robo .

El hombre fue agredido, esposado al pickup de un vehículo municipal y llevado a un cuartel. A juicio del persecutor Sergio Ortega Obregón, dichas acciones se ejecutaron al margen de la ley y sin facultad legal para detenerlo.

Tras la agresión en las dependencias, la víctima fue abandonada en un terreno eriazo de la comuna. El afectado resultó con diversas lesiones de carácter menos grave.

La investigación con la SIP de Carabineros reunió cámaras y testimonios y, por la gravedad de las imputaciones, la Fiscalía solicitará la prisión preventiva.

Los tres funcioanrios detenidos serán formalizados mañana jueves por el delito de torturas, ocurridas el 6 de julio de este año en la misma comuna