“Hay un versículo en la Biblia”: Kathy Orellana responde a rumores de “recaída” por problemas en el habla

La cantante aclaró las especulaciones surgidas en redes sociales tras su transmisión en vivo que generó preocupación por su forma de hablar.

Kathy Orellana se refirió en sus historias de Instagram a los rumores que surgieron tras una transmisión en vivo que generó preocupación entre los usuarios.

Luego de las especulaciones en redes sociales por su comportamiento y su manera de hablar frente a la cámara, la cantante aclaró su situación.

Kathy Orellana responde a rumores en redes sociales

“En todas las plataformas se ha dicho que estoy con recaída. Estoy hablando lento, incluso raro, porque me cambié la placa. Entonces las ese, las ele y las erre…”, justificó Orellana.

En ese contexto, Kathy agregó que además “como estuve en la UCI, la placa me queda grande y la tengo que hacer de nuevo. Así que, si hay un doctor… no, mentira”.





“Dejen de especular cosas, pregúntenme a mí, es lo mejor”, concluyó en sus historias de Instagram.

Sin embargo, unas horas más tarde, la cantante entregó otro motivo detrás de sus problemas en el habla.

“Hay un versículo en la Biblia para hablar más rápido. Es cuando una mujer pasa en bares, tomando, prostituyéndose, y Jesús la llama por su nombre”, explicó.

De esta manera, Kathy afirmó: “Eso me pasó”. Asimismo, añadió: “Algún día voy a conversar con ustedes, pero sé que la vida en Cristo es super difícil”.

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