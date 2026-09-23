“Realizaba actividades de mantención”: Entregan detalles de muerte de trabajador en Minera Escondida

BHP, controlador del yacimiento, informó que se suspendieron todas las actividades operacionales tras el siniestro y se dio inicio a una investigación para aclarar lo ocurrido.

Durante la jornada de este miércoles se reportó un accidente fatal en la Minera Escondida, controlada por BHP, ubicada en la región de Antofagasta.

Desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomig) confirmaron la noticia a través de una publicación en su cuenta de X.

“Sernageomin lamenta el accidente minero fatal ocurrido hoy en Minera Escondida, región de Antofagasta. El director nacional (s), Mauricio Lorca, instruyó el despliegue inmediato del equipo regional para recabar antecedentes e iniciar la investigación correspondiente“, informaron.





Qué se sabe del accidente en la Minera Escondida

Desde la Minera Escondida entregaron detalles del fatal accidente ocurrido en sus dependencias a través de un comunicado de BHP, controlador del yacimiento.

“Lamentamos informar el sensible fallecimiento de un trabajador de nuestra compañía ocurrido durante la jornada de hoy”, señalaron.

Según sexplicaron, el accidente tuvo lugar durante labores de mantenimiento “en el área mina, mientras realizaba actividades de mantención“.

BHP afirmó que tras el siniestro se informó de inmediato a la autoridad y se activaron los protocolos internos correspondientes en una emergencia.

Por otra parte, tras la emergencia se suspendieron todas las actividades operacionales de la Minera Escondida.

“En paralelo, hemos iniciado una investigación para esclarecer las causas de esta irreparable pérdida”, agregaron.