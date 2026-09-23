31 Minutos hace historia otra vez: “Calurosa Navidad” es nominada al Emmy Internacional 2026

La película dirigida por Álvaro Díaz y Pedro Peirano quedó seleccionada en la categoría Kids: Live-Action, donde competirá con producciones de Países Bajos, Reino Unido y Filipinas.

31 Minutos sumó un nuevo reconocimiento internacional. La película 31 Minutos: Calurosa Navidad fue nominada a los Premios Emmy Internacionales 2026, cuya ceremonia se realizará en noviembre en Nueva York.

La producción chilena de Amazon MGM Studios y Aplaplac quedó seleccionada en la categoría Kids: Live-Action, según anunció este miércoles la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión.

Calurosa Navidad competirá con otras tres producciones: De Achterblijvers (Those Left Behind), de Países Bajos; Dexter Procter the Ten Year Old Doctor, de Reino Unido; y Love at First Spike, de Filipinas.

De esta manera, los chilenos figuran en una edición que contempla 64 nominaciones distribuidas en 16 categorías, con producciones y artistas provenientes de 22 países.

Los ganadores serán revelados el lunes 23 de noviembre, durante la 54.ª Gala de los Premios Emmy Internacionales, también en Nueva York.





¿De qué trata 31 Minutos: Calurosa Navidad?

Estrenada el 21 de noviembre de 2025, la película tiene una duración de 91 minutos y fue dirigida por los creadores de 31 Minutos, Álvaro Díaz y Pedro Peirano.

La cinta traslada la particular celebración de fin de año al pueblo de Titirilquén, donde los queridos personajes deben enfrentarse a una Navidad con temperaturas tan altas que el Viejo Pascuero decide suspender su visita.

Ante la emergencia, Juan Carlos Bodoque se ofrece para viajar hasta el Polo Norte en busca de los regalos.

La producción reúne a varios de los personajes clásicos del programa, entre ellos Tulio Triviño, Juanín Juan Harry, Patana y Mario Hugo, entre otros. Además, cuenta con la participación especial de la cantante mexicana Julieta Venegas.