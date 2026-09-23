Condenan a dos carabineros en Coyhaique: Golpearon a adolescentes y se retiraron sin detenerlos

Los funcionarios fueron sentenciados a 3 años y un día de presidio, con libertad vigilada intensiva, por hechos ocurridos en noviembre de 2022. Las víctimas, de 15 y 17 años, resultaron con lesiones leves.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique condenó a dos funcionarios de Carabineros a 3 años y un día de presidio por el delito consumado de apremios ilegítimos, cometido en noviembre de 2022.

Los condenados son Mario Andrés Díaz Muñoz y Denis Gabriel Peñailillo Castillo, quienes cumplirán la pena bajo el beneficio de libertad vigilada intensiva por el mismo periodo.

En fallo unánime, correspondiente a la causa RIT 117-2025, el tribunal también impuso a ambos la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y para desempeñar cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Golpearon y persiguieron a víctimas

De acuerdo con los hechos que el tribunal dio por acreditados, durante la madrugada del 5 de noviembre de 2022, los acusados se encontraban en funciones junto a otro carabinero cuando interceptaron en la vía pública de Villa Ñirehuao a A.R.C., de 17 años, y S.G.T.

En ese momento, el adolescente de 17 años fue golpeado con un bastón de servicio. Posteriormente, los funcionarios siguieron a las víctimas hasta un domicilio, al que ingresaron sin autorización de sus moradores.





En el interior del inmueble, Díaz Muñoz golpeó con un bastón de servicio a los menores de edad.

Tras lo ocurrido, los funcionarios se retiraron del lugar sin realizar detenciones ni elaborar un parte policial. Los dos adolescentes, de 15 y 17 años, resultaron con lesiones de carácter leve.

Absueltos por allanamiento ilegal

El tribunal también resolvió absolver a Díaz Muñoz y Peñailillo Castillo del delito de allanamiento ilegal.

La sentencia estableció que, si bien se acreditó que los funcionarios ingresaron al inmueble sin el consentimiento de sus moradores, dicha conducta careció de autonomía respecto del delito de apremios ilegítimos, al formar parte de una misma secuencia de hechos.

De esta manera, ambos fueron condenados como autores del delito consumado de apremios ilegítimos, con una pena de 3 años y un día que cumplirán bajo libertad vigilada intensiva.