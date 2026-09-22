22/ 09/ 2026 23:01

Carabineros registra cifra récord de postulaciones en 20 años: Incertidumbre laboral sería clave

Las postulaciones a la Escuela de Carabineros alcanzaron, este 2026, su cifra más alta en 20 años. La demanda ciudadana por seguridad, el incierto mercado laboral para los jóvenes y las mejoras en algunas condiciones de trabajo diario son parte de las razones que explican el interés por sumarse a la institución, un proceso que, en el caso de la escuela de suboficiales, sigue abierto. Los detalles los revisamos en el siguiente informe.