Adultos mayores aumentan hasta $99 mil su pensión sin postulación: Estos son los requisitos

Dependiendo de la cantidad de años cotizados, los jubilados pueden sumar un importante aporte cada mes a su pensión, sin necesidad de postulación.

Un nuevo beneficio contemplado en la Reforma de Pensiones permite que personas pensionadas puedan recibir un aporte mensual adicional de acuerdo con la cantidad de años que hayan cotizado durante su vida laboral con el Beneficio por Años Cotizados.

Este aporte comenzó a pagarse desde enero de 2026 y se entrega de manera automática a quienes cumplen las condiciones establecidas.

El beneficio es permanente y puede alcanzar las 2,5 UF mensuales, equivalentes a casi $100 mil pesos, dependiendo de las condiciones de cada pensionado.





¿Cuáles son los montos del beneficio?

El Beneficio por Años Cotizados corresponde a 0,1 UF por cada año cotizado, considerando un máximo de 25 años. De esta manera, el monto aumenta según el período de cotizaciones que registre cada persona.

Tomando como referencia los valores informados oficialmente, los montos aproximados son:

10 años cotizados: cerca de $39.700 mensuales.

15 años cotizados: cerca de $59.600 mensuales.

20 años cotizados: cerca de $79.500 mensuales.

25 años cotizados: cerca de $99.400 mensuales.

Requisitos para el Beneficio por Años Cotizados

Para acceder al beneficio se debe ser una persona pensionada por vejez o invalidez, tener 65 años o más y cumplir con el período mínimo de cotizaciones establecido.

Los requisitos iniciales son para el Beneficio por Años Cotizados son:

Mujeres: al menos 10 años cotizados (equivalentes a 120 meses).

Hombres: al menos 20 años cotizados (equivalentes a 240 meses).

Para acceder al beneficio las cotizaciones pueden ser continuas o discontinuas y se consideran hasta un máximo de 25 años cotizados para calcular el beneficio.

Consulta con tu RUT si recibes el beneficio

Las personas pueden revisar si cumplen los requisitos para recibir el Beneficio por Años Cotizados utilizando su RUt y fecha de nacimiento en la imagen de abajo.

También es posible realizar consultas a través de ChileAtiende, mediante videoatención, llamando al 101 o acudiendo presencialmente a una de sus sucursales con la cédula de identidad.