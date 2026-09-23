“Retiren mi música”: El reclamo de Cami por polémica publicación del Mindep con frases de pdte. Kast

La artista chilena manifestó su molestia, luego de que utilizaran su canción “Fuerte” en una criticada publicación referente a la participación del presidente Kast en la ONU.

Cami Gallardo manifestó su molestia al Ministerio del Deporte, luego de que el organismo añadiera su música a una de las publicaciones en sus redes sociales.

La cuenta de Instagram de la cartera había utilizado este martes, la canción Fuerte de la artista, para acompañar una serie de frases dichas por el presidente José Antonio Kast en la Asamblea General de la ONU.

“Por favor retiren mi música de esta publicación. Mi trabajo no está autorizado para ser utilizado en su propaganda ni vocerías políticas” , escribió Cami.





A través de la publicación, el Mindep destacó el momento en que el presidente Kast afirmó que “después de años de estancamiento, Chile está de vuelta”. De modo que, utilizaron el hashtag #ChileEstáDeVuelta.

Como ninguna de las frases hace alusión al deporte, los usuarios también hicieron sus propios reclamos en los comentarios.

“¿Qué hace esto en la página del Ministerio del Deporte?” , “manejen bien las cuentas, sean serios y respeten el deporte” y “la Cami preguntándose qué hace mi canción aquí” fueron algunos de los más populares.

Si bien tras la petición de Cami el ministerio retiró la canción de la artista que había utilizado, finalmente el organismo eliminó por completo la publicación de su cuenta de Instagram.