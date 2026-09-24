“Mi amor…”: A Dani Castro se le escapó nueva pista de supuesto romance con Diego Valdivieso

La cocinera compartió nuevos registros en sus redes sociales en los que le dedicó un postre a “una persona muy especial”.

Dani Castro volvió a dar pistas de su supuesto romance con Diego Valdivieso, profesor que se volvió viral en redes sociales tras rescatar a tres cachorros abandonados.

Los rumores comenzaron hace algunos meses, luego de que fueran vistos juntos en distintos lugares, tanto en Santiago como en la región del Ñuble, donde vive él.

Luego aparecieron registros de ambos caminando en la plaza y en compañía de sus mascotas, sin embargo, hasta ahora ninguno ha confirmado públicamente una relación.





Pero en las últimas horas, Dani Castro sorprendió con nuevas pistas de su romance con el profesor. El primero fue un v ideo en sus redes sociales preparando un postre tres leches para “una persona muy especial”.

En el registro se escucha la voz de un hombre comentando la preparación y, en medio de un chascarro la cocinera incluso le dice “mi amor po”. Al finalizar el postre, el mismo hombre le dice que “yo encuentro que está exquisito”.

Sus seguidores rápidamente conectaron las pistas y le dejaron comentarios celebrando su romance con el profesor.

Posteriormente, la ganadora de MasterChef compartió una historia en la que aparece su mano entrelazada con la de un hombre.