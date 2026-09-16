Cecilia Piñera defendió atención médica a hija de Boric: “Valoremos las cosas que Chile sí hace bien”

La hija del expresidente Sebastián Piñera salió a respaldar a Gabriel Boric tras revelar que su hija Violeta estuvo internada en la UTI del Hospital Dr. Exequiel González Cortés. “Fue atendida con la misma dedicación que cualquier otro niño o niña”, afirmó la doctora.

La atención de la hija de Gabriel Boric en un hospital público generó cuestionamientos en redes sociales, luego de que el expresidente compartiera detalles sobre la hospitalización de la menor.

En medio de las críticas, la doctora Cecilia Piñera, hija del fallecido expresidente Sebastián Piñera y quien trabaja en el Hospital Dr. Exequiel González Cortés, salió en defensa de la atención recibida por la niña.

Piñera aseguró que Violeta Boric fue atendida en el recinto pediátrico con la misma dedicación que cualquier otro paciente.

“Trabajo en ese hospital. Violeta fue atendida con la misma dedicación, preocupación y calidad que cualquier otro niño o niña” , afirmó.

“Es cierto que en nuestra salud pública existen brechas importantes y mucho por mejorar. Pero también es justo reconocer lo que hacemos bien: La atención pediátrica pública en Chile, especialmente frente a enfermedades graves y complejas, es de un nivel que debemos valorar y cuidar”, agregó.

La hospitalización de Violeta Boric en la UTI

Sus declaraciones se produjeron luego de que Boric compartiera una publicación en Instagram sobre la hospitalización de su hija en la UTI del Hospital Dr. Exequiel González Cortés.

En el mensaje, el exmandatario valoró el trabajo de los funcionarios de la salud pública, aunque también reconoció problemas como las listas de espera, el deterioro de infraestructura y la falta de especialistas en regiones.

“Es cierto que hay problemas en diferentes ámbitos, listas de espera, infraestructura deteriorada y escasez de especialistas en regiones entre otros. Pero también hay otra cara que se destaca poco en tiempos de normalidad”, escribió Boric, destacando el “tremendo profesionalismo y dedicación” de la mayoría de los trabajadores de la salud.

En ese contexto, Cecilia Piñera planteó que el funcionamiento de la atención pediátrica pública no responde exclusivamente a la gestión de un gobierno, sino que es fruto de un proceso desarrollado durante décadas.

“Esto no es mérito de un gobierno en particular. Es el resultado de décadas de políticas públicas que han trascendido gobiernos y, sobre todo, del enorme compromiso de miles de profesionales y trabajadores de la salud”, señaló.

Finalmente, la doctora hizo un llamado a poner también en valor los aspectos positivos del sistema sanitario nacional. “Reconozcamos y valoremos las cosas que Chile sí hace bien”, concluyó.