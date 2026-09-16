Horario del Metro de Santiago en Fiestas Patrias: Revisa cómo funcionará este 18 y 19 de septiembre

La empresa recomendó a los pasajeros planificar sus desplazamientos con anticipación, especialmente durante los días de mayor afluencia de público, cuando se espera una alta demanda en estaciones cercanas a fondas y otros puntos de celebración en la capital.

Las Fiestas Patrias movilizan cada año a miles de personas en la Región Metropolitana, ya sea para asistir a fondas, reuniones familiares o distintas actividades recreativas. En ese contexto, una de las principales dudas de los usuarios es cómo funcionará el Metro de Santiago durante los días festivos.

Desde la empresa recordaron que la red mantiene horarios diferenciados según el tipo de jornada, considerando días laborales, sábados, domingos y festivos.

Por ello, quienes deban trasladarse durante las celebraciones de septiembre deberán tener en cuenta los horarios correspondientes a cada día.





¿Cuál será el horario del Metro en Fiestas Patrias?

Los días 18 y 19 de septiembre son feriados, por lo que el servicio operará bajo el horario establecido para domingos y festivos.

Los horarios son los siguientes:

Jueves 18 de septiembre (feriado): 07:30 a 23:00 horas.

07:30 a 23:00 horas. Viernes 19 de septiembre (feriado): 07:30 a 23:00 horas.

07:30 a 23:00 horas. Sábado 20 de septiembre: 06:30 a 23:00 horas.

06:30 a 23:00 horas. Domingo 21 de septiembre: 07:30 a 23:00 horas.

Metro recomendó a los pasajeros planificar sus desplazamientos con anticipación, especialmente durante los días de mayor afluencia de público, cuando se espera una alta demanda en estaciones cercanas a fondas y otros puntos de celebración en Santiago.