Estudiantes de enseñanza media técnico-profesional pueden acceder al beneficio que les entrega un monto de dinero a libre disposición por cumplir con su proceso de práctica.

La Beca Práctica Técnico Profesional (BPTP) entrega un aporte económico de $65.000 a estudiantes que realizan su práctica profesional , con el objetivo de apoyar los gastos asociados a este proceso formativo.

La convocatoria está abierta hasta este miércoles 16 de septiembre y permite que quienes cumplen con las condiciones establecidas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) soliciten este apoyo para su práctica profesional.

El dinero es de libre disposición del beneficiario y se paga en una sola cuota.





Esta beca es compatible con otras becas de Junaeb, al tratarse de un beneficio complementario.

Requisitos para acceder a la BPTP

Para acceder al aporte de $65.000, los estudiantes deben cumplir con las siguientes condiciones establecidas por Junaeb:

Ser estudiante de tercero medio o egresado de enseñanza media técnico-profesional.

Estar matriculado en un establecimiento educacional para realizar el plan de práctica profesional.

Realizar o iniciar la práctica profesional durante el año en curso.

Contar con un informe del establecimiento educacional que acredite la realización o el inicio de la práctica profesional. Este documento debe ser gestionado por el docente que supervisa el proceso.

Además, quienes ya hayan recibido esta bonificación en años anteriores no pueden acceder nuevamente al beneficio.

Cómo postular a la Beca Práctica Técnico Profesional

El trámite se realiza de manera online a través del Portal de Becas de Junaeb y debes realizarlo desde un computador.

Para completar la solicitud, sigue estas instrucciones: