Pasapalabra vuelve a Chilevisión: Cómo postular al casting y cuáles son los requisitos

Revisa el llamado a casting en el sitio web de Chilevisión y completa la ficha de postulación para ser parte del regreso de Pasapalabra.

Pasapalabra, uno de los programas más recordados de la televisión chilena, prepara su regreso a la pantalla de Chilevisión.

El espacio que se convirtió en uno de los favoritos de la audiencia desde su estreno en 2018 y volverá a la televisión con una propuesta renovada.

El programa familiar de juegos y conocimientos contará con la conducción de Diana Bolocco. La nueva temporada incorporará grandes novedades y dinámicas para sus participantes, manteniendo el espíritu de entretención que marcó su historia en televisión.





Durante sus temporadas anteriores, Pasapalabra dejó momentos memorables, entre ellos el triunfo de Nicolás Gavilán, quien en agosto de 2019 completó el Rosco y se llevó $396 millones, convirtiéndose en el ganador del pozo más grande entregado hasta entonces en la historia de la televisión local.

Para poder concursar en Pasapalabra, se abrió el llamado a casting, el cual está disponible en el sitio web de Chilevisión, para poder participar desde todo Chile.

Cómo postular al casting de Pasapalabra

Quienes quieran participar en el regreso de Pasapalabra pueden acceder al llamado a casting disponible en el sitio web de Chilevisión o haciendo clic en la imagen inferior.

La convocatoria está abierta a personas de todo Chile interesadas en ser parte del espacio de conocimientos y entretención.

Para iniciar la postulación, se debe ingresar a la ficha de casting de participantes de Pasapalabra y completar los datos solicitados:

Nombre completo

RUT

Edad

Profesión u oficio

Nacionalidad

Teléfono de contacto

Además tendrás que responder una serie de preguntas sobre tus intereses y motivaciones para participar en el rosco.