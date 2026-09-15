“Pasapalabra” regresa a Chilevisión con la conducción de Diana Bolocco y grandes novedades

El programa familiar, que se convirtió en el favorito de la audiencia con sus divertidos juegos, vuelve renovado y con nuevas dinámicas.

En 2018, “Pasapalabra” llegó a la oferta programática de Chilevisión y rápidamente tuvo una muy buena recepción por parte de la audiencia, y se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión chilena.

A lo largo de sus capítulos, dejó memorables y emocionantes momentos, como cuando en agosto de 2019 Nicolás Gavilán, un retraído estudiante de pedagogía de Hualpén, completó el Rosco y se llevó $396 millones, el pozo más grande jamás entregado en la historia de TV local.

Otros de los participantes que se ganaron el cariño del público en la historia de “Pasapalabra” fueron Ledy Ossandón (“Soa Ledy”), Egor Montecinos, Luis Medel y Macarena Derado.

Este año, el querido espacio de conocimiento, juegos y entretención, regresa renovado, con nuevas dinámicas y con la conducción de Diana Bolocco , quien vive su mejor momento profesional encabezando “Fiebre de Canto”.

Para poder concursar en el programa, se abrió el llamado a casting, el cual está disponible en el sitio web de Chilevisión, para poder participar desde todo Chile.