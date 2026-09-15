“No estuvieron a la altura”: Minsal solicita renuncia del seremi de Salud de La Araucanía por dichos sobre tragedia en Pitrufquén

La entidad aseguró que las declaraciones del exseremi “no estuvieron a la altura” de la sensibilidad que exige la tragedia que dejó 16 fallecidos en un hogar de Pitrufquén.

El Ministerio de Salud informó este martes que solicitó la renuncia a José Bravo Burgos, quien se desempeñaba como secretario regional ministerial (Seremi) de Salud en La Araucanía.

El Ejecutivo apuntó que la causa detrás de la remoción está en los dichos de la ahora exautoridad en el marco del incendio que cobró 16 víctimas fatales en un hogar para adultos mayores.

En el comunicado, el Minsal señaló: “Las autoridades de Gobierno, y especialmente quienes ejercen responsabilidades en el ámbito de la salud, deben desempeñar sus funciones con responsabilidad, prudencia y sensibilidad, particularmente frente a situaciones que requieren el máximo respeto hacia las personas y sus familias”.

En ese sentido, añadieron que “en el contexto de la dolorosa tragedia ocurrida en Pitrufquén, consideramos que las declaraciones emitidas por la autoridad regional no estuvieron a la altura de esos estándares ni de la especial sensibilidad que este momento exige hacia las familias afectadas y la comunidad“.

“El Ministerio de Salud reitera su compromiso con el respeto y la dignidad de las personas mayores, así como el esclarecimiento de los hechos y el fortalecimiento de las acciones que permitan resguardar su seguridad y bienestar”, sumaron.

Finalmente, indicaron que el nombre de la persona que asumirá el mando de la Seremi de Salud en La Araucanía “será informado oportunamente”.





“Generas un problema peor”: Las palabras que gatillaron la solicitud de renuncia del Seremi de Salud

A pocas horas del fatal siniestro, el seremi de Salud hizo una cuestionada analogía entre el cierre de los establecimientos -de larga estadía para adultos mayores- y el de vertederos.

“Si tú cierras un relleno sanitario o un vertedero y no tienes dónde botar la basura, generas un problema peor que el que quieres solucionar”, dijo en esa oportunidad.