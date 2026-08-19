Radiografía de sífilis en Chile: 2025 fue el año con máximo histórico de casos según Minsal

En el último quinquenio, entre 2021 y 2025, la enfermedad registró incrementos en tasas de todos los grupos etarios y en ambos sexos.

Esta semana el Ministerio de Salud publicó una nueva versión del Informe Epidemiológico Anual Abreviado sobre la situación de la sífilis en el país, dando cuenta de un alarmante aumento de las cifras.

El documento, elaborado por el Departamento de Epidemiología, detalla que la tasa de notificación de esta infección de transmisión sexual (ITS) aumentó 2,4 veces entre 2016 y 2025, alcanzando su punto más alto en 2025 con 55,2 casos por cien mil habitantes.

La radiografía de la sífilis en Chile: Más común en hombres

En el quinquenio recogido por el informe (2021-2025) se indica que esta enfermedad afecta principalmente a hombres, quienes concentran casi dos tercios de los casos (65%).

Por un lado, en el desglose por edad, el grupo etario de entre 20 y 39 años representó el 58% de los casos, aunque se registraron incrementos en las tasas de todos los grupos y en ambos sexos. La muestra también destaca el incremento de personas de 60 y más años.

Por otro lado, en la distribución territorial, las mayores tasas se observaron en las regiones del extremo norte del país, especialmente en Tarapacá, Arica y Parinacota y Antofagasta.

La principal vía de transmisión declarada fue la sexual, representando el 94% de los casos el año 2025. De ellos, el 54% correspondió a relaciones heterosexuales y el 40% a relaciones sexuales entre hombres.

¿Qué es la sífilis y cuáles son sus síntomas?

La sífilis es una infección sistémica causada por la bacteria Treponema pallidum que, de acuerdo al informe del Minsal, es más frecuente en países de menores recursos y transmitida principalmente por contacto sexual.

En lo que respecta a la sintomatología, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta varía, pues depende de la etapa clínica, es decir, según el tiempo de infección en el que se encuentre el paciente.

Por ejemplo, en fases tempranas, ocurre la aparición de una llaga, llamada “chancro”, en el sitio de la inoculación. Si no es atendida, da paso a la sífilis secundaria que se manifiesta en sarpullido sin picor, lesiones blancas y otros síntomas menores.

Posteriormente, la infección puede entrar en fase latente o progresar a sífilis terciaria, que puede provocar complicaciones cardiovasculares, neurológicos y otras manifestaciones graves.