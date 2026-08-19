“Viene de regreso a Chile”: Reportan presunto quiebre entre Gala Caldirola y Mago Jiménez

Según detallaron, la presencia de Cote López habría generado problemas, lo que gatilló una reciente y fuerte discusión entre Gala y Jiménez.

Este martes, la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que la relación entre Gala Caldirola y Luis Jiménez habría terminado.

Al respecto, Gutiérrez aseguró que Gala viene de regreso a Chile y que el conflicto se habría gatillado, en parte, por la presencia de Cote López en dicho país.





¿Gala Caldirola y Luis Jiménez terminaron su relación?

A través de su cuenta de Instagram, Cecilia señaló: “En este momento, Gala Caldirola viene de regreso a Chile, lo que me dicen es que ella tuvo una pelea fuerte con Mago en Qatar”.

En esa misma línea, agregó: “Me dicen que hubo una discusión fuerte (…) Yo me atrevo a decir que hay un distanciamiento y que ella viene de vuelta; llega esta noche desde Madrid, viene con su hija y con su nani”.

Respecto de las razones del quiebre, aseguró: “Tengo entendido también que durante estos días hubo problemas con el tema de Cote López allá”.

La empresaria se encuentra en Qatar instalando a su hijo menor, Jesús, y pasando los últimos días con él antes de que comience a vivir una temporada con su padre allá.

“Hubo ciertos roces también entre ambas y que eso también habría gatillado un poco lo que sucedió después”, expresó Gutiérrez.

Finalmente, la periodista aseguró que no le gusta hablar de quiebres definitivos porque existe la posibilidad de que vuelvan a retomar el vínculo, pero concluyó: “Por ahora, en este momento, esta relación está quebrada o en stand by”.

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