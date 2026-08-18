“No sientas lástima por…”: Cote López enciende las alarmas tras compartir tajante mensaje en redes sociales

La empresaria también compartió otras publicaciones que aluden a que no estaría atravesando un buen momento emocional.

Este martes, Cote López encendió las alarmas en redes sociales tras compartir un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram.

Esto, en medio de un extenso viaje de retorno desde Qatar a Chile, puesto que instaló a su hijo menor para que viva una temporada junto a su padre, Luis Jiménez, y la pareja de él, Gala Caldirola.





¿Qué compartió Cote López en redes sociales?

López había enfrentado dificultades para volver a Chile, puesto que perdió un vuelo y en dicha espera compartió un tajante mensaje.

“Cuando sea tu turno, no sientas lástima por nadie. Así como nadie la sintió por ti cuando te tocó luchar, levantarte y seguir adelante con el corazón hecho pedazos” , señala el escrito.

En esa misma línea, menciona: “Ve con todo, sin miedo y sin mirar atrás, y cuando te digan que es demasiado difícil, diles que se mantengan fuertes, porque tú también lo hiciste cuando nadie estaba ahí para salvarte”.

Finalmente, la empresaria también compartió otras publicaciones que aluden a que estaría atravesando un complejo momento emocional.

Revisa las publicaciones de Instagram: