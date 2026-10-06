Trabajador muere tras accidente en mina Los Colorados de Vallenar

El hombre se desempeñaba como operador especialista de faena para una empresa contratista y fue encontrado junto a un equipo de perforación.

Durante la mañana de este martes, un trabajador murió tras sufrir un accidente al interior de la mina Los Colorados, perteneciente a la Compañía Minera del Pacífico (CMP), en la ciudad de Vallenar, región de Atacama.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hombre habría sido encontrado junto a un equipo de perforación y posteriormente trasladado hasta el Hospital Provincial del Huasco, donde se confirmó su deceso.

La Fiscalía de Vallenar instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI realizar las diligencias para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.





Asimismo, el Servicio Médico Legal realizará la autopsia correspondiente.

Según informó BioBioChile, la identidad del trabajador fallecido corresponde a Nelson Torres Parra, de 46 años, quien se desempeñaba como operador especialista de faena para la empresa contratista IMOPAC.

Desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) lamentaron lo ocurrido con el trabajador de la minera y señalaron que se realizaran las diligencias correspondiente para esclarecer los hechos.

“Sernageomin lamenta profundamente el fallecimiento de un trabajador en la faena minera Los Colorados, en Atacama. Expresamos nuestras condolencias a su familia y cercanos”, declararon.

“Nuestro equipo regional ya se encuentra en el lugar, realizando las diligencias para esclarecer lo ocurrido”, señalaron.