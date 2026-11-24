24/ 11/ 2026 22:44

El buque de la discordia: El zarpe a Islas Malvinas que incomoda en Argentina

Para el próximo 17 de diciembre está planificado el zarpe del buque chileno Danstar, que navegará desde Punta Arenas hacia las Islas Malvinas. Un viaje que busca reabrir una ruta comercial suspendida hace más de una década, pero que incomoda a las autoridades argentinas. Exigen que desde Chile se pidan los permisos necesarios para navegar hacia las islas. Una controversia diplomática que enfrenta la defensa de la libre navegación con el histórico respaldo de Chile al reclamo de Argentina por las Malvinas.