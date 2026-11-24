La colisión ocurrió el pasado en la Ruta 5 Sur, entre Dalcahue y Ancud. Los seis fallecidos eran integrantes de una familia de Quellón y viajaban en el mismo vehículo. Sin embargo, hay otras cinco personas con diversas lesiones de gravedad.

Una de las tres carabineras heridas en la tragedia de Chiloé debió ser reingresada al Hospital de Castro luego de presentar una complicación tras recibir el alta.

Según información a la que tuvo acceso CHV Noticias, en ese mismo recinto permanece internada una segunda funcionaria.

Una tercera carabinera está hospitalizada en la Clínica Andes Salud de Puerto Montt, donde se encuentra estable y fuera de riesgo vital. Su hijo de seis años permanece internado en el mismo recinto, en riesgo vital, tras ser sometido a dos intervenciones quirúrgicas.

La quinta sobreviviente, también menor de edad, sigue hospitalizada en el Hospital Base de Puerto Montt.





Qué se sabe del fatal choque en Chiloé

La colisión ocurrió el domingo 22 de noviembre en la Ruta 5 Sur, entre Dalcahue y Ancud. Los seis fallecidos eran integrantes de una familia de Quellón —dos adultos y cuatro menores de edad— y viajaban en el mismo vehículo.

Según informó el Ministerio Público, el informe preliminar apunta a que el conductor fallecido habría perdido el control del vehículo e invadido la pista contraria, donde impactó a un automóvil que circulaba en sentido opuesto. Las causas por las que perdió el control siguen bajo investigación.

En tanto, la comunidad despidió a la familia en el Gimnasio Fiscal de Quellón. Sus funerales están previstos para este miércoles 25 de noviembre en el cementerio de la comuna.