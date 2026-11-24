Según informaron desde el Ministerio Público, luego de investigar los antecedentes preliminares se logró establecer una causa basal probable del accidente, pero aún están a la espera de los informes mecánicos, médicos y forenses.

Este martes se llevará a cabo la despedida de la familia González Núñez, quienes fallecieron en el fatal accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo en la Ruta 5 Sur, en el tramo que conecta Dalcahue con Ancud.

En paralelo con el proceso funerario, el Ministerio Público inició una investigación para determinar los motivos de la colisión de los dos vehículos que participaron en el accidente y este martes dio a conocer una posible causa.





Según informó el fiscal Enrique Canales, la Fiscalía de Castro recibió un informe preliminar con la causa basal probable de la colisión entre el vehículo en el que iban a bordo los seis miembros de la familia y el otro, que tenía a bordo dos funcionarias de carabineros y dos menores de edad que están graves.

La autoridad detalló que “el conductor fallecido, por alguna razón que aún se encuentra en estudio, perdió el control del móvil, cambiándose a la pista contraria y colisionando con alta energía a un vehículo que circulaba en dirección contraria”.

El fiscal aclaró que “esta hipótesis preliminar es la que tiene mayor fuerza”, pero aclaró que están a la espera de los informes finales y “las pericias mecánicas a los distintos vehículos, además de los informes médicos y forenses que se encuentran pendientes”.