24/ 11/ 2026 16:20

Quitada de drogas, venganza y torturas: Revelan nuevos detalles de crimen de colombianos en Casablanca

El tribunal decretó prisión preventiva y 120 días de investigación para Jordan Cruz Ocares, presunto líder de una organización criminal chilena imputado por el secuestro con torturas y homicidio de cuatro ciudadanos colombianos vinculados a actividades de microtráfico y vigilancia de plantaciones de marihuana. De acuerdo con los antecedentes presentados por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, los crímenes habrían tenido su origen en disputas internas y una presunta quitada de drogas entre los miembros del grupo delictual. Dos de las víctimas, entre ellas un adolescente y una mujer, fueron secuestradas en Casablanca, trasladadas a Santiago y posteriormente asesinadas en Cabildo, mientras que los otros dos hombres fueron retenidos y ejecutados en una plantación de Petorca, donde fueron sepultados.