La actriz recordó un complejo momento que vivió a los 27 años cuando trabajaba en Concepción y que la mantuvo alejada de sus dos hijos mayores.

Tras conocerse el fallecimiento de la emblemática actriz Delfina Guzmán este martes, han sido varios los momentos de su vida que han resurgido, entre ellos, un angustiante episodio que, según ella misma reconoció, marcaría su vida.

Se trata del periodo en el que perdió la tuición de sus dos hijos mayores, Joaquín y Nicolás Eyzaguirre, cuando ella tenía 27 años y trabajaba en Concepción.

Fue en ese contexto que, según explicó la actriz en una entrevista con Angélica Castro para Velvet al Desayuno en 2020, el papá de sus hijos se hizo cargo de la tuición.





El arrepentimiento de Delfina Guzmán

El relato inició cuando Castro le preguntó a la actriz si había algo de lo que se arrepentía. Fue ahí cuando le contó el difícil episodio.

“Me quitaron la tuición de mis hijos, cuando yo tenía 27 o 28 años. Mi familia consideró que yo no tenía dedos para el piano y le dieron la tuición al papá “, reveló.

Según detalló, en esos momentos ella trabajaba en Concepción y viajaba los fines de semana para ver a los niños, a quienes veía en el día, y por las noches trabajaba.

Tras esto, agregó que “cuando me acuerdo de eso me produce un poco de angustia, estuve como seis o siete años sin los niños”.

En esa línea, la actriz admitió que se arrepiente de no haber luchado para revertir la situación: “¿Qué me pasó? ¿Cómo cedí? ¿Cómo no empecé a patalear? (…). Es lo único que me da vuelta, no haber peleado eso”, cuestionó.

La actriz contó que después logró reconstruir la relación con sus dos hijos mayores, pese al tiempo que pasaron separados cuando eran niños.