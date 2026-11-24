La emergencia ocurrió el pasado domingo 22 de noviembre en el sector de Potrerillos Alto. Bomberos recuperó ambos cuerpos durante un operativo que se extendió hasta la noche.

Un niño de cinco años y un hombre de 28 murieron el pasado domingo tras caer a un estanque de regadío en un predio agrícola del sector de Potrerillos Alto, en la comuna de Ovalle, región de Coquimbo.

Bomberos recuperó ambos cuerpos durante un operativo que se extendió hasta la noche.

Según los antecedentes recabados por la Policía de Investigaciones (PDI), cerca de las 19:00 horas el niño y el adulto, identificado como Alejandro Aarón Duran, fueron al estanque a sacar agua .

Al ver que no regresaban, la madre del pequeño, quien también era pareja de Duran, salió a buscarlos. Tras encontrar algunas de sus pertenencias junto al estanque, pidió ayuda a los equipos de emergencia.





Cuatro buzos participaron en la búsqueda, que contó con el apoyo de Bomberos de Punitaqui.

La Fiscalía instruyó a la Brigada de Investigación Criminal de Ovalle esclarecer las circunstancias de la caída. La PDI informó que el examen externo de los cuerpos no mostró lesiones atribuibles a terceros y que la causa probable de ambas muertes fue la asfixia por sumersión.

Niño había llegado a Chile para reunirse con su madre

De acuerdo con Diario El Día, el niño había viajado desde Bolivia una semana y media antes para reunirse con su madre, Marlene Vela Mamani.

Los tres vivían en una casa ubicada en el mismo predio donde ocurrió la tragedia. Duran, de nacionalidad venezolana, llevaba cerca de un año y medio en el sector y realizaba labores agrícolas de temporada.

Tras conocerse lo ocurrido, las juntas de vecinos de Potrerillos Alto y Nueva Aurora comenzaron a reunir aportes para apoyar a la madre tras la muerte de su hijo y su pareja.