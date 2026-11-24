La exparticipante de Gran Hermano sufrió el robo en las afueras de su casa y en las imágenes se ve a los antisociales vigilar el inmueble para no ser descubiertos.

Este martes, Scarlette Gálvez, también conocida como “Eskarcita”, denunció el robo de su vehículo tipo SUV en la comuna de Maipú.

Recordemos que la influencer es oriunda de dicha comuna y el robo habría ocurrido fuera de su casa, por lo que dejó en evidencia las cámaras de seguridad.





¿Qué dijo Eskarcita?

A través de su cuenta de Instagram, Eskarcita comentó que se trata de un vehículo marca Toyota modelo Corolla Cross, patente SYLF-39, en color blanco.

Este fue sustraído desde avenida El Alto, cerca de Segunda Transversal con avenida 5 de Abril en la comuna de Maipú.

“Chiquillos, p… Sí, como algunos ya saben, anoche me robaron mi auto. Me siento super triste, han sido horas super angustiantes, en verdad”, sinceró la influencer.

En esa misma línea, agregó: “Puse la denuncia en Carabineros; en la Fiscalía estoy viendo los tags. También pedí las cámaras porque esto pasó afuera de la casa; me lo sacaron literal afuera”.

“Gracias a Dios, yo estoy bien, no me pasó nada, pero en verdad les pido ayuda difundiendo lo anterior, a ver si lo puedo encontrar”, indicó Eskarcita.

Finalmente, la influencer concluyó: “No entiendo la seguridad en este país”, y expuso las cámaras de seguridad, donde se aprecia a dos sujetos, quienes se dividen entre vigilar la casa e intentar abrir el vehículo.

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