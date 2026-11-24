Las interrupciones, parte de trabajos programados para mejorar el servicio, afectarán a varias zonas de Santiago en distintos horarios.

Enel informó que nueve comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este miércoles 25 de noviembre, de acuerdo con lo señalado a través de sus canales oficiales.

La compañía detalló que la interrupción del suministro corresponde a trabajos programados en terreno, que tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona.

El corte afectará a sectores específicos de las comunas de Colina, Lo Prado, Pudahuel, La Granja, La Florida, San Joaquín, Santiago, Las Condes y Lo Barnechea con horarios que podrían extenderse por hasta siete horas.

Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro del área afectada pueden revisar el detalle de calles y sectores a continuación. Se recomienda a los vecinos tomar precauciones ante el corte programado.





Revisa el mapa de los sectores afectados en Santiago

Colina: Desde las 09:30 hasta las 16:30 horas.

Lo Prado: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Pudahuel: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

La Granja: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Santiago: Desde las 09:00 hasta las 10:00 horas.

Las Condes: Desde las 16:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: Desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.