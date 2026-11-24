24/ 11/ 2026 12:52

“Ella no quería subir al auto y gritaba”: investigan nuevo secuestro en Independencia

En la madrugada de este martes, una mujer de nacionalidad boliviana fue secuestrada en la comuna de Independencia, donde se realizan diligencias a cargo de la PDI. Los autores de este delito serían cinco sujetos que intimidaron a la víctima con armas de fuego para subirla al vehículo en el que se movilizaban. “La subieron con armas, ella no quería subir al auto y gritaba”, dijo una mujer que aseguró que su esposo fue testigo del hecho.