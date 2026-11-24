24/ 11/ 2026 11:57

AHORA | Marcha del Colegio de Profesores genera cortes de tránsito en la Alameda: Estos son los desvíos

Durante la mañana de este martes el Colegio de Profesores se encuentra realizando una marcha autorizada en el centro de Santiago en el marco de un paro nacional. La movilización contempla un recorrido por la Alameda desde Vicuña Mackenna hasta Plaza Los Héroes, con autorización de la Delegación Presidencial entre las 10:00 y las 14:00 horas. La manifestación ha provocado diversos cortes y desvíos de tránsito informados por Carabineros. Para vehículos particulares, los desvíos abarcan Santo Domingo al norte, Avenida Matta al sur, Avenida Padre Hurtado al poniente y Salvador al oriente. En cuanto al transporte público, las alternativas consideran Bellavista, Avenida Matta, Toro Mazote y Eliodoro Yáñez.