Tras meses de disputa, el organismo determinó que Los Leones de Teranga son los legítimos ganadores del torneo disputado a principios de año.

Oficial. Este martes se conoció el fallo del TAS, organismo que determinó que Senegal es el legítimo ganador de la Copa Africana de Naciones.

Los Leones de Teranga recuperan el título que había sido entregado a Marruecos, situación que desató un escándalo a principios de año.

El Tribunal revocó la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), quienes habían dado por ganador a los marroquíes a pesar de perder 1-0 en el duelo decisivo.





TAS restablece título de Senegal en la Copa Africana

El el comunicado, la entidad internacional indicó que anula la determinación tomada a nivel local y otorga la corona a los senegaleses.

La polémica se desató por la acusación de Los Leones del Atlas, aputando a que su rival abandonó la cancha tras un polémico penal cobrado y generando una breve suspensión de 15 minutos.

La acción terminó con Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, fallando el lanzamiento al intentar picar la pelota al estilo “Panenka”.

Luego de protestar formalmente, la CAF dio por ganador del trofeo al elenco que organizaba el certamen y que en un comienzo celebraba por secretaría.