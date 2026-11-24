Real Madrid va por una nueva victoria en la Champions League ante PSV Eindhoven, partido que se juega en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid disputa un nuevo partido por la Champions League este martes, día en que recibe al PSV Eindhoven en la quinta fecha de la fase de liga.

El Merengue acumula cuatro victorias en igual cantidad de encuentros, lo que lo convierte junto al PSG en los únicos equipos con campaña perfecta en el torneo.

Por la otra vereda están los neerlandeses, quienes vienen de arrollar 4-1 al NEC Nijmegen por la liga local y que cuentan con jugadores interesantes como el croata Ivan Perisic y el estadounidense Sergiño Dest.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Real Madrid vs PSV?

El partido de Real Madrid ante PSV, válido por la fecha 5° de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN 5.

Adicionalmente, el duelo por el tradicional torneo europeo será emitido de manera online por la plataforma de streaming Disney +.

Hora del partido entre Real Madrid y PSV por la Champions League

El encuentro entre La Casa Blanca y Los Granjeros inicia a las 17:00 horas de Chile de este martes 24 de noviembre.

El escenario para este gran compromiso es el Estadio Santiago Bernabéu, mientras que el árbitro encargado de impartir justicia es el noruego Espen Eskas.