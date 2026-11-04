No se contuvo: La emoción de Vinicius en minuto de silencio por Jesús de Miguel

El brasileño se mostró muy conmovido en el homenaje al futbolista español en el partido ante el AEK Atenas, válido por la fecha 4° de la Champions League.

Totalmente conmovido se mostró Vinicius Junior en el minuto de silencio realizado por Jesús de Miguel, futbolista fallecidó este 3 de noviembre en España.

El delantero del Real Madrid no ocultó su emoción en la previa del partido ante el AEK Atenas, válido por la fecha 4° de la fase de liga de la Champions League.

Tras el deceso del jugador del Tenerife, producido por un fatal rodillazo en el pecho, se realizó un sentido homenaje en todos los encuentros de esta competencia.





Vinicius se emocionó por Jesús de Miguel

La transmisión oficial captó al brasileño tapando su rostro con la mano izquierda, llegando al borde las lágrimas.

Acompañado por Kylian Mbappé que estaba a un costado, el ariete de 26 años no se contuvo en una de las imágenes que dejó la jornada.

Anteriormente, Vinicius envió sus condolencias en el posteo del Tenerife que dio a conocer la lamentable noticia.

El fallecimiento de Jesús de Miguel ocurrió producto de una impactante colisión con el arquero Jesús Owono, quien aseguró que está viviendo “los días más difíciles de mi vida”.

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