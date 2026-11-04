Borussia Dortmund vs Betis: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Champions League

Comandado por Manuel Pellegrini, Real Betis tiene un desafío de marca mayor en la Champions League al medirse a Borussia Dortmund en Alemania.

Real Betis de Manuel Pellegrini afronta un partido clave por la Champions League, enfrentándose este miércoles al Borussia Dortmund.

Por la fecha 4° de la fase de liga, el elenco español tiene un desafío de marca mayor en su deseo de seguir con campaña perfecta en el torneo más importante de Europa.

Teniendo en cuenta esto, el entrenador chileno apuesta por jugadores que han tenido un gran rendimiento esta temporada como el defensor Natan y el experimentado volante Isco, entre otros.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Borussia Dortmund vs Real Betis?

El partido del Borussia Dortmund ante el Betis será transmitido en vivo por el canal ESPN 2.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá este trascendental compromiso de manera online.

Hora del partido entre Borussia Dortmund y Real Betis por Champions League

El encuentro de los germanos contra el cuadro de Andalucía inicia a las 17:00 horas de Chile de este miércoles 4 de noviembre.

El estadio para este cotejo es el Signal Iduna Park de Dortmund, Alemania, recinto en el que se esperan más de 80.000 hinchas.