Estaba con su hija: Esposa de Jesús de Miguel presenció en el estadio choque que derivó en tragedia

La pareja del futbolista estaba en una de las tribunas en el partido entre Tenerife y FC Andorra, donde se desencadenó la fatal situación.

Sigue la consternación por la muerte del futbolista español Jesús de Miguel, la que golpeó de gran manera a su club, Tenerife, y a todo el mundo del deporte.

A un día del fallecimiento del jugador de 30 años, quien perdió la vida producto de un rodillazo en un partido por la Segunda División, se dio a conocer importante información de su familia.

La esposa del delantero, María, y su hija, estaban en el estadio y observaron en cancha el momento en que se desencadenó la tragedia.





La tragedia que afectó a familia de Jesús de Miguel

Según consignó El Español, la pareja de la víctima y su pequeña, de solamente un año y cuatro meses, acudieron al recinto conocido como “Heliodoro Rodríguez López”.

La cónyuge de Jesús de Miguel se sentó en una de las butacas y presenció el choque con el arquero del FC Andorra, Jesús Owono.

El delantero fue suplente en el compromiso disputado el pasado 2 de noviembre, ingresando en el segundo tiempo en reemplazo de Enric Gallego.

Una vez que recibió el impacto y fue atendido, la esposa del futbolista se fue rápidamente al hospital al que fue trasladado.

Tras las constantes muestras de cariño hacia la familia, El Chiringuito informó que la hermana del ariete ha asistido a María en este devastador momento.