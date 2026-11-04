Sin Marcelino Núñez y con regresos: La nómina de la Selección Chilena para amistosos vs Colombia

La Roja dio a conocer la lista de jugadores que enfrentarán a la escuadra cafetera. Los partidos, que serán ida y vuelta, marcarán el cierre de la temporada 2026.

La Selección Chilena entregó este miércoles la nómina para sus últimos amistosos del año, donde enfrentará a Colombia en partidos de ida y vuelta.

Pensando en estos duros desafíos, el entrenador Nicolás Córdova convocó a 26 jugadores de cara al cierre de la temporada para La Roja.

La principal novedad es la ausencia de Marcelino Núñez, quien no fue citado tras su polémica salida de la concentración en la anterior fecha FIFA.

El volante no ha vuelto a sumar minutos en el Ipswich Town, llegando a ser bajado hasta la Sub 21 del club inglés.

Entre las novedades están los retornos de Guillermo Maripán y Williams Alarcón, además del joven delantero Emiliano Ramos que jugó el Mundial Sub 20 de Chile 2025.





Nómina de Chile para amistosos ante Colombia

Arqueros:

Lawrence Vigoroux – Swansea City

Christian Bravo – Huachipato

Brayan Cortés – Argentinos Juniors

Defensas:

Felipe Faúndez – O’Higgins

Jonathan Villagra – Colo Colo

Iván Román – Colo Colo

Paulo Díaz – Atlanta United

Benjamin Kuscevic – Toronto FC

Guillermo Maripán – Inter de Porto Alegre

Diego Ulloa – Colo Colo

Gabriel Suazo – Sevilla

Volantes:

Víctor Felipe Méndez – Colo Colo

Rodrigo Echeverría – León de México

Williams Alarcón – Boca Juniors

César Pérez – Defensa y Justicia

Vicente Pizarro – Rosario Central

Felipe Loyola – Pisa de Italia

Nils Reichmuth – FC Thun

Agustín Arce – Universidad de Chile

Delanteros:

Maximiliano Gutiérrez – Dinamo Moscú

Ben Brereton – Sheffield United

Darío Osorio – Crystal Palace

Lucas Cepeda – Elche

Clemente Montes – Universidad Católica

Emiliano Ramos – Everton

Gonzalo Tapia – Columbus Crew

Fecha de los amistosos de la Selección Chilena

Chile enfrentará a Colombia el próximo viernes 13 de noviembre, partido que se jugará en el Estadio Pascual Guerrero de Cali

Posteriormente, La Roja se medirá al mismo rival el martes 17 en el Estadio Nacional.