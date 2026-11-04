Sin Marcelino Núñez y con regresos: La nómina de la Selección Chilena para amistosos vs Colombia
La Roja dio a conocer la lista de jugadores que enfrentarán a la escuadra cafetera. Los partidos, que serán ida y vuelta, marcarán el cierre de la temporada 2026.
La Selección Chilena entregó este miércoles la nómina para sus últimos amistosos del año, donde enfrentará a Colombia en partidos de ida y vuelta.
Pensando en estos duros desafíos, el entrenador Nicolás Córdova convocó a 26 jugadores de cara al cierre de la temporada para La Roja.
La principal novedad es la ausencia de Marcelino Núñez, quien no fue citado tras su polémica salida de la concentración en la anterior fecha FIFA.
El volante no ha vuelto a sumar minutos en el Ipswich Town, llegando a ser bajado hasta la Sub 21 del club inglés.
Entre las novedades están los retornos de Guillermo Maripán y Williams Alarcón, además del joven delantero Emiliano Ramos que jugó el Mundial Sub 20 de Chile 2025.
Nómina de Chile para amistosos ante Colombia
Arqueros:
- Lawrence Vigoroux – Swansea City
- Christian Bravo – Huachipato
- Brayan Cortés – Argentinos Juniors
Defensas:
- Felipe Faúndez – O’Higgins
- Jonathan Villagra – Colo Colo
- Iván Román – Colo Colo
- Paulo Díaz – Atlanta United
- Benjamin Kuscevic – Toronto FC
- Guillermo Maripán – Inter de Porto Alegre
- Diego Ulloa – Colo Colo
- Gabriel Suazo – Sevilla
Volantes:
- Víctor Felipe Méndez – Colo Colo
- Rodrigo Echeverría – León de México
- Williams Alarcón – Boca Juniors
- César Pérez – Defensa y Justicia
- Vicente Pizarro – Rosario Central
- Felipe Loyola – Pisa de Italia
- Nils Reichmuth – FC Thun
- Agustín Arce – Universidad de Chile
Delanteros:
- Maximiliano Gutiérrez – Dinamo Moscú
- Ben Brereton – Sheffield United
- Darío Osorio – Crystal Palace
- Lucas Cepeda – Elche
- Clemente Montes – Universidad Católica
- Emiliano Ramos – Everton
- Gonzalo Tapia – Columbus Crew
Fecha de los amistosos de la Selección Chilena
Chile enfrentará a Colombia el próximo viernes 13 de noviembre, partido que se jugará en el Estadio Pascual Guerrero de Cali
Posteriormente, La Roja se medirá al mismo rival el martes 17 en el Estadio Nacional.