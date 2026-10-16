El ex delantero contó que el DT de La Roja lo contactó tras cuestionarlo por sus declaraciones. “No puede decir eso”, manifestó el recordado goleador.

Reinaldo Navia, ex delantero de la Selección Chilena, reveló que el actual entrenador de La Roja, Nicolás Córdova, le mandó un mensaje tras criticarlo por sus declaraciones.

El Choro valoró la victoria del combinado nacional ante México el pasado 6 de octubre, manifestando que “me gustó como jugó Chile, a pesar de los malos momentos y críticas. Todos quieren que salga Córdova. Lleva muchos años y creo que le han dado demasiadas oportunidades”.

El otrora delantero recordó los comentarios que hizo el DT sobre las “métricas” el año pasado y los cuestionamientos hacia el nivel del fútbol local, lo que derivó en una respuesta del estratega.

“Yo le fui un poco encima y como que le molestó. A los días me mandó un mensaje por WhatsApp y me dijo: ‘Oye, Choro, ¿cómo me criticas? Si tú supieras lo que está pasando en el fútbol chileno’. Le aclaré que no fue con mala intención, pero no puede decir eso”, expresó.

En entrevista con TV Sanhueza, el ex Santiago Wanderers afirmó que “hay cosas para decir y otras que no”.





La crítica de Reinaldo Navia a Nicolás Córdova

Navia remarcó que “tu técnico dice que el jugador chileno no está preparado para competir. Estás diciendo que somos mediocres, que no nos alcanza y que somos malos prácticamente. Lo peor es que salen los jugadores defendiéndolo”.

“Yo hubiese estado en la Selección, con el carácter que tengo. Encaré al Pelado (Nelson) Acosta y a Reinaldo Sánchez en su momento cuando era presidente (de la ANFP)”, agregó.

El ex ariete insistió en que, de haber formado parte del plantel de La Roja, “voy y lo encaro. No me importa si me saca de la Selección o no”.

“Está diciendo que somos malos, que no nos alcanza para competir. Realmente, tú lo que más necesitas es la motivación y la arenga de tu técnico. Y que te dé confianza”, añadió.