El ex futbolista de 48 años contrajo matrimonio con Stephania Valadez, a quien conoció al toparse en un ascensor en Guadalajara.

Un simple traslado en ascensor terminó cambiando la vida de Reinaldo “Choro” Navia, recordado ex futbolista chileno que se casó con Stephania Valadez (34).

El otrora delantero contrajo matrimonio civil con la nutrióloga mexicana, a quien conoció debido a que vivían en el mismo edificio y se toparon camino a sus departamentos en Guadalajara.

Pese a unirse en una emotiva ceremonia, el ex jugador de Santiago Wanderers afirmó que “todavía no vivimos juntos, son tradiciones mexicanas”.





Los planes de Reinaldo Navia de volver a ser padre

En diálogo con LUN, el ex seleccionado nacional de 48 años reconoció estar “feliz de poder dar este paso. Lo di con mucha seguridad, muy enamorado también”.

“Creo que encontré la mujer que me ha cambiado mucho. Me ha hecho sentir pleno. Para ella también es un paso importante y lo asumimos con mucha responsabilidad y mucha madurez”, agregó.

Respecto al futuro, Navia contó que tiene en sus planes volver a ser padre. “Ella es joven y quiere ser mamá. Yo también quiero ser papá, quiero formar una familia con ella”, sostuvo.

En ese punto, el Choro remarcó que el tema “no me mortifica. Soy de familia grande, así que eso para mí no es problema. Claro que lo asumo y es lo que quiero y lo que más deseo: Poderle dar una familia a ella”.

“Ya lo tenemos planeado, ya lo estamos hablando. Queremos tener hijos y a ver si sale el Chorito Navia. El Chorito Navia futbolista”, añadió.