El agradecimiento de padre de Lawrence Vigouroux a Nicolás Córdova: “Nadie lo quiere, pero…”

Hirian Vigouroux reconoció al entrenador de la Selección Chilena por darle la oportunidad al arquero, quien se ha transformado en una importante figura en La Roja.

Lawrence Vigouroux se convirtió en una pieza clave para la Selección Chilena. El arquero del Swansea es el titular indiscutido de La Roja y respondió con buenas actuaciones en toda la gira por Norteamérica.

Esto incluyó un buen rendimiento frente a México, partido que fue seguido atentamente en Inglaterra por su padre, Hirian Vigouroux.

El oriundo de Valparaíso reconoció que celebró con todo los tantos del equipo nacional contra Los Aztecas, pese a que en territorio británico eran cerca de las 4:00 de la mañana.

“Pegué un grito que todo el vecindario acá en Londres debe haber despertado. Mi mujer, que estaba arriba en el segundo piso, dijo: ‘Dios, me despertaste con el gol'”, sostuvo.





Padre de Lawrence Vigouroux agradece a Nicolás Córdova

En entrevista con LUN, el padre del meta de 33 años agradeció al entrenador Nicolás Córdova, quien le dio la oportunidad desde el cierre de las Eliminatorias en septiembre del 2025.

“Al entrenador Nicolás Córdova nadie lo quiere, pero a mí no me pasa eso. Lo conocí cuando jugamos con Portugal y estoy agradecido de Córdova porque le dio la oportunidad a mi hijo. A mí me cae muy bien”, comentó.

Hirian Vigouroux aprovechó de destacar las cualidades de su hijo, remarcando que “sé que tiene mucho potencial y no es que quiera decir que mi hijo es el mejor, pero ahora en Chile Lawrence es lo mejorcito. Y no lo digo porque yo sea su padre”.

“Los comentarios de la gente, de periodistas, todos hablan muy bien de él, que juega bien con los pies, que tiene una reacción felina, que sí la tiene”, añadió.