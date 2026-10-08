¿Opción para La Roja? Betis pone paños fríos a la renovación de Manuel Pellegrini

Manuel Fajardo, director deportivo de la institución, aseguró que no han iniciado las conversaciones para extender el vínculo del Ingeniero.

El futuro de Manuel Pellegrini otra vez comienza a ser tema. En medio del supuesto interés de la Selección Chilena, el Real Betis puso paños fríos a su renovación.

El contrato del Ingeniero finaliza a mediados del 2027 y por ahora no es tema en el club andaluz, lo que fue confirmado por el director deportivo Manuel Fajardo.

Consultado por la chance de extender el vínculo, el directivo sostuvo: “La verdad absoluta es que es pronto. Recién inició la competición”.





Betis aguardará para hablar de renovación de Pellegrini

En entrevista con Onda Cero, el dirigente señaló que “al igual que Manuel, también jugadores importantes de la entidad finalizan contrato y ahora mismo el foco no está puesto en esas situaciones”.

“Vamos a ver tranquilamente cómo avanza la temporada, pero a día de hoy no está encima de la mesa llevar a cabo ninguna renovación”, agregó.

Fajardo recordó que el propio entrenador nacional comentó que “tampoco era una prioridad” analizar el tema, remarcando que se abordará más adelante.

“Hoy por hoy no estamos enfocando ninguna renovación”, insistió en director deportivo del cuadro andaluz.

El Betis ha tenido un positivo inicio de campaña de la mano de Pellegrini, ocupando el tercer puesto de la liga española y debutando con victoria en la Champions League.