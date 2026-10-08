Derrotar a México no ayudó: Chile vuelve a caer en el Ranking FIFA tras su gira por Norteamérica

Pese a vencer a Los Aztecas, La Roja perdió un lugar en el escalafón y se mantiene como la octava selección a nivel sudamericano.

La gira por Norteamérica no dejó buen sabor para la Selección Chilena en el Ranking FIFA. La Roja cayó un puesto y apareció en el casillero 50°.

Pese al triunfo ante México, el elenco nacional perdió un lugar y quedó con 1458.97 puntos tras obtener otras dos derrotas ante Canadá y Estados Unidos.

Los dirigidos por Nicolás Córdova se vieron perjudicados por el importante salto que dio Sudáfrica, quienes subieron seis escalones para llegar al 48°.





Los Bafana Bafana obtuvieron tres victorias, incluyendo un batacazo al imponerse como visitante a Egipto por las Eliminatorias a la Copa Africana de Naciones.

A nivel Conmebol, Chile está en el octavo lugar y superan solamente a Perú y Bolivia, aunque le respiran en la nuca a Venezuela que es 49°.

Ranking FIFA de Selecciones Sudamericanas

2. Argentina

6. Brasil

11. Colombia

20. Uruguay

24. Ecuador

33. Paraguay

49. Venezuela

50. Chile

53. Perú

78. Bolivia

Top 10 del Ranking FIFA

España Argentina Francia Inglaterra Portugal Brasil Marruecos Bélgica Países Bajos México Colombia

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena?

La Selección Chilena volverá a la cancha en noviembre para jugar dos partidos ante su similar de Colombia.

El primero de ellos será el 13 de dicho mes en Cali, mientras que la revancha será el martes 17 en territorio nacional.