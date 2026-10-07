Listas para ir a competir: Chile oficializó su nómina para el Mundial Sub 17 Femenino

La Roja formará parte del Grupo F en la cita planetaria de Marruecos, debutando el 19 de octubre ante Australia.

La Selección Chilena dio a conocer su nómina para el Mundial Sub 17 Femenino, competencia que arranca el próximo 17 de octubre.

La entrenadora de La Roja, Vanessa Arauz, confirmó las 21 convocadas para la cita planetaria de Marruecos, donde compartirán grupo con Australia, México y España.

El plantel estará liderado por Oriana Cristancho, arquera de Universidad de Chile y Catalina Muñoz, delantera de Colo Colo.





Ambas vienen de conseguir la medalla de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, siendo titulares indiscutidas.

Las nacionales consiguieron su cupo en el torneo tras un buen Sudamericano de la categoría, donde derrotaron 2-1 a Ecuador en mayo para conseguir uno de los cuatro boletos otorgados para Conmebol.

Nómina de Chile para el Mundial Sub 17 Femenino

Arqueras:

Oriana Cristancho – Universidad de Chile

Camila Ojeda – Deportes Puerto Montt

Lia Peña – Colo Colo

Defensas:

Constanza Sánchez – Universidad de Chile

María Paz Valdivieso – Huachipato

Florencia Gálvez – Santiago Wanderers

Isabel Cabrera – Colo Colo

Josefa Munita – Universidad Católica

Volantes:

Amparo Abarca – Universidad Católica

Lia Cruz – Colo Colo

Antonella Martínez

Amaral Farías – Colo Colo

Isidora Benavides – Rangers

Thiare Vargas – Deportes Puerto Montt

Valentina Contreras – Universidad Católica

Martina Poblete – Rangers

Delanteras:

Catalina Muñoz – Colo Colo

Kiara Concha – Universidad de Chile

Antonia Crot – Cobresal

Elisa Cornejo – Universidad Católica

Antonella Villagrán – Deportes Puerto Montt

¿Cuándo debuta Chile en el Mundial Sub 17 Femenino?

El estreno de Chile será el lunes 19 de octubre, enfrentando a Australia a partir de las 15:00 horas de nuestro país por la primera fecha del Grupo F.

Posteriormente, La Roja se medirá a México el 22 del mismo mes y cerrará la ronda inicial ante España el domingo 25.