“Madre santísima”: La reacción de la TV mexicana al triunfo de Chile en amistoso internacional

La Roja se impuso en el cierre de su gira por Norteamérica con los goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro, dándole un duro golpe a Los Aztecas.

La Selección Chilena derrotó 2-0 a México y dio por terminada su gira por Norteamérica, acumulando un total de dos derrotas y una victoria.

Ante más de 55 mil hinchas que llegaron al Estadio Los Ángeles Memorial Coliseum, La Roja se desahogó de las caídas anteriores y cerró con una alegría esta fecha FIFA.

Los goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro generaron preocupación en Los Aztecas, quienes no pudieron ganar en los cuatro partidos que jugaron estas semanas.





Así narró la TV mexicana los goles de Chile

En su relato para TV Azteca, Christian Martinoli mencionó en el segundo tanto de los nacionales: “Qué golazo metió Chile, madre santísima”.

“(Darío) Osorio tenía para pegarle, la terminó filtrando y la clavó de manera magnífica. Magistral el equipo de (Nicolás) Córdova”, agregó.

El narrador fue el mismo que estuvo en el histórico 7-0 de Chile en la Copa América Centenario en 2016, donde se transformó en viral.

Tras este triunfo, La Roja se preparará para cerrar el año con los amistosos ante Colombia el 13 y 17 de noviembre.