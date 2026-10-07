Aníbal Mosa sorprende y propone a un viejo conocido para asumir en La Roja: “Conoce el país”

El presidente de Blanco y Negro afirmó que iría a buscar a Marcelo Bielsa, quien actualmente está libre tras su paso por Uruguay.

El debate por el futuro entrenador de la Selección Chilena no para. Ahora, fue Aníbal Mosa el que dio su candidato para la banca de La Roja.

En la previa del partido de Colo Colo ante Deportes Puerto Montt por Copa Chile, el presidente de Blanco y Negro fue contundente: “Yo iría a buscar a Marcelo Bielsa”.

“Conoce el paño, conoce el país, sabe la idiosincracia chilena, conoce los jugadores. Iría a ir a buscar a Bielsa. Si me preguntan a mí, eso es”, comentó.





El deseo de Aníbal Mosa para La Roja

En diálogo con la prensa, el máximo dirigente del Cacique remarcó que “creo que necesita ese tonelaje, esa experiencia y necesita también un nombre de cierta manera que sea apoyado por la gente”.

Mosa afirmó que este tema “lo he hablado con los candidatos a presidente de la ANFP. Estas elecciones y estas decisiones no se pueden tomar en cuatro paredes sin escuchar a la calle”.

“Aquí tiene que haber validaciones populares también, que son muy importantes. Esa es mi opinión”, añadió.

Bielsa actualmente está libre luego de cerrar su ciclo en Uruguay, donde quedó eliminado en la fase del Mundial 2026.

El estratega argentino estuvo al mando de La Roja entre 2007 y 2011, consiguiendo la clasificación a Sudáfrica 2010 tras una excelente campaña en las Eliminatorias.