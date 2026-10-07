Llegó el desahogo: Chile vuelve a sonreír y vence a México en el cierre de su gira en Norteamérica

Con goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro, La Roja se impuso al elenco Azteca y finalizó con una alegría esta extensa fecha FIFA.

La Selección Chilena finalizó la extensa fecha FIFA con un victoria, recuperando la alegría luego de vencer 2-0 a México para poner fin a su gira por Norteamérica.

En un ambiente marcado por la polémica salida de Marcelino Núñez, La Roja logró desquitarse tras las derrotas frente a Canadá y Estados Unidos y se impuso en Los Ángeles.

El equipo nacional mostró buenos pasajes y en el primer tiempo tuvo dos chances claras, especialmente con Maximiliano Gutiérrez que nuevamente fue una pieza importante.

El atacante, que se movió por el sector izquierdo, pudo abrir la cuenta con un gran remate que pasó muy cerca del arco defendido por el arquero Álex Padilla.

Los Áztecas respondieron y un disparo de Roberto Alvarado provocó la gran intervención de Lawrence Vigouroux, otro de correcta presentación.

La Roja levanta cabeza derrotando a México

Los goles llegaron en el segundo tiempo, con el propio Gutiérrez abriendo la cuenta a los 54 minutos tras una buena combinación con Gonzalo Tapia.

La Roja no permitió que el conjunto norteamericano despertara y a los 64′ llegó la segunda estocada por medio de Vicente Pizarro.

El volante de Rosario Central definió con calidad tras un gran pase de Darío Osorio, quien apareció en un momento clave del partido

Con este resultado, el entrenador Nicolás Córdova y sus pupilos finalizan con dos derrotas y una victoria la extensa fecha FIFA de septiembre y octubre.

Los últimos partidos de Chile en este año serán contra Colombia el 13 y 17 de noviembre, este último en el Estadio Nacional.